13-11-2022 17:02

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Psicodramma Roma evitato nel recupero. Il parziale rientro di Dybala, che mancava da ottobre, sembrava non potesse bastare a resuscitare la squadra di Mourinho che dopo aver conquistato un sol punto tra Lazio e Sassuolo ha rischiato il tracollo interno anche col Torino. I granata controllano per un’ora, segnano con Linetty prima di crollare e lasciare campo libero ai giallorossi. Nell’assedio finale succede di tutto. Prima un rigore al 92′, fallito dall’ex di turno Belotti, poi Dybala colpisce la traversa e alla fine arriva la rete di Matic che tiene in vita la Roma. Arriva anche l’ennesima espulsione per Mourinho, ma per questa Roma c’è ancora tanto da lavorare.

Roma-Torino, le pagelle della Roma

Rui Patricio 6 – Si fa male in uno scontro con Smalling ma si riprende. Incolpevole sul gol.

– Si fa male in uno scontro con Smalling ma si riprende. Incolpevole sul gol. Mancini 5,5 – Non commette particolari errori ma senza un punto di riferimento preciso si perde a volte.

– Non commette particolari errori ma senza un punto di riferimento preciso si perde a volte. Smalling 6 – Da lui ci si aspetta sempre un po’ di più, sul gol ha qualche responsabilità.

– Da lui ci si aspetta sempre un po’ di più, sul gol ha qualche responsabilità. Ibanez 5 – Perde palloni sanguinosi, non si è ancora ripreso dall’errore nel derby.

– Perde palloni sanguinosi, non si è ancora ripreso dall’errore nel derby. Celik 6 – Può fare di più, soffre spesso le sgroppate di Lazaro. Cresce nella ripresa.

– Può fare di più, soffre spesso le sgroppate di Lazaro. Cresce nella ripresa. Cristante 5,5 – Perde spesso l’avversario e non riesce a fare ordine in mezzo al campo ( Tahirovic sv , il baby svedese entra nel momento più difficile)

– Perde spesso l’avversario e non riesce a fare ordine in mezzo al campo ( , il baby svedese entra nel momento più difficile) Camara 6 – A volte confusionario ma sempre reattivo. Da un suo break nasce l’unica vera occasione nel primo tempo. Prende un giallo evitabile per un fallo da dietro su Ricci a centrocampo. Mourinho lo toglie subito ( Matic 6,5 – Il suo sinistro nel finale salva la Roma)

– A volte confusionario ma sempre reattivo. Da un suo break nasce l’unica vera occasione nel primo tempo. Prende un giallo evitabile per un fallo da dietro su Ricci a centrocampo. Mourinho lo toglie subito ( – Il suo sinistro nel finale salva la Roma) Zalewski 6 – Spinge sempre con costanza sulla sua fascia ( Dybala 7 – Subito un tiro in porta – di destro! – appena entrato, poi crea altre due palle gol. Per proteste con l’arbitro si prende anche un giallo, poi al 90′ si procura il rigore che Belotti fallisce colpendo il palo, infine colpisce una traversa)

– Spinge sempre con costanza sulla sua fascia ( – Subito un tiro in porta – di destro! – appena entrato, poi crea altre due palle gol. Per proteste con l’arbitro si prende anche un giallo, poi al 90′ si procura il rigore che Belotti fallisce colpendo il palo, infine colpisce una traversa) Volpato 5,5 – Ha mezzi e qualità. Ora che ha anche la fiducia deve dimostrare di meritarla, fa qualche bella giocata ma ha sbagliato troppi palloni ( El Shaarawy 6 – Fallisce subito un’occasione facendosi contrare il tiro da Djidji dopo assist di Abraham ma è tra i più attivi nel proporre occasioni)

– Ha mezzi e qualità. Ora che ha anche la fiducia deve dimostrare di meritarla, fa qualche bella giocata ma ha sbagliato troppi palloni ( – Fallisce subito un’occasione facendosi contrare il tiro da Djidji dopo assist di Abraham ma è tra i più attivi nel proporre occasioni) Zaniolo 6 – La scossa deve darla lui, gli riesce a volte sì e a volte no. Dall’ingresso di Dybala cresce ma non va mai al tiro.

– La scossa deve darla lui, gli riesce a volte sì e a volte no. Dall’ingresso di Dybala cresce ma non va mai al tiro. Abraham 5,5 – Più volenteroso del solito ma sbaglia sempre troppo. L’Olimpico non gli risparmia i fischi (Belotti 4 – il grande ex si muove molto ma tira poco e quando lo fa sbaglia dal dischetto il gol del pari)

Roma-Torino, le pagelle del Torino

Milinkovic-Savic 5,5 – Lo stile non è il suo punto di forza, una sua uscita a vuoto regala a Mancini una palla gol ma la palla esce alta. Si riscatta nel secondo tempo ma nulla può sul gol di Matic.

– Lo stile non è il suo punto di forza, una sua uscita a vuoto regala a Mancini una palla gol ma la palla esce alta. Si riscatta nel secondo tempo ma nulla può sul gol di Matic. Djidji 6,5 – Sa tener testa a Zaniolo e quando non ci arriva col fisico ricorre all’esperienza. Quando esce Buongiorno diventa lui il capitano. E’ lui a commettere su Dybala il fallo da rigore allo scadere.

– Sa tener testa a Zaniolo e quando non ci arriva col fisico ricorre all’esperienza. Quando esce Buongiorno diventa lui il capitano. E’ lui a commettere su Dybala il fallo da rigore allo scadere. Zima 6,5 – Ruvido ma inespugnabile.

– Ruvido ma inespugnabile. Buongiorno 5,5 – Non sempre efficace nelle chiusure. Ammonito e salterà la gara col Verona alla ripresa dopo la sosta perché diffidato. Esce subito dopo il giallo (Ricardo Rodriguez 6 –

– Non sempre efficace nelle chiusure. Ammonito e salterà la gara col Verona alla ripresa dopo la sosta perché diffidato. Esce subito dopo il giallo (Ricardo Rodriguez 6 – Lazaro 6,5 – Scatta sempre bene sulla sinistra

– Scatta sempre bene sulla sinistra Ricci 6 – Salvato dal Var per quel mani involontario dopo che la palla era rimbalzata dalla testa al suo braccio.

– Salvato dal Var per quel mani involontario dopo che la palla era rimbalzata dalla testa al suo braccio. Linetty 6,5 – Mette ordine e quando occorre ricorre alle maniere dure. Poi s’inventa goleador a oltre due anni dall’ultima rete in A.

– Mette ordine e quando occorre ricorre alle maniere dure. Poi s’inventa goleador a oltre due anni dall’ultima rete in A. Vojvoda sv – Esce dopo mezzora anonima. E non la prende bene ( Singo 6,5 – appena entrato scalda subito i guantoni di Rui Patricio, nella ripresa scodella il cross del gol di Linetty)

– Esce dopo mezzora anonima. E non la prende bene ( – appena entrato scalda subito i guantoni di Rui Patricio, nella ripresa scodella il cross del gol di Linetty) Miranchuk 6,5 – Veloce e coraggioso negli interventi ( Radonijc sv )

– Veloce e coraggioso negli interventi ( ) Vlasic 7 – Efficace nelle due fasi, sa proporre e sa chiudere. Preziosissimo. Da una sua iniziativa nasce il gol di Linetty.

– Efficace nelle due fasi, sa proporre e sa chiudere. Preziosissimo. Da una sua iniziativa nasce il gol di Linetty. Sanabria 5,5 – Svaria parecchio sul fronte offensivo ma fallisce in avvio un’occasione ghiotta e si ripete nel secondo tempo da ottima posizione, fallendo la palla del possibile 2-0 facendo infuriare Juric. (Adopo sv)

Roma-Torino, la pagella dell’arbitro

Arbitro Rapuano 5 – E’ stata la seconda direzione in Serie A con i colori giallorossi. L’unico precedente risaliva alla scorsa stagione, quando la Roma vinse 1-0, in casa, contro l’Udinese, grazie a un gol di Tammy Abraham. Due volte aveva diretto i granata (1 vittoria e 1 pari). Frettoloso nel concedere il rigore alla Roma, la palla colpita di testa da Ricci rimbalza sul braccio che non era neanche particolarmente largo, richiamato al Var da Nasca torna sui suoi passi. Perde un po’ il controllo nella ripresa quando la gara s’incattivisce. Non giudica da rigore il mani di Dijdij sul tiro di Zaniolo. Sul rosso a Mourinho non poteva fare altro, poi concede il rigore che Belotti sbaglia.

Roma-Torino, le conclusioni

Dopo la pausa per i Mondiali la Roma affronterà all’Olimpico il Bologna (ore 16.30) mentre il Torino giocherà in casa contro il Verona (14.30).