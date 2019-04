Roma, Francesco Totti esce allo scoperto su Antonio Conte

L’ex capitano e attuale dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato di Antonio Conte in un’intervista a Sky. Il tecnico leccese è stato accostato insistentemente al club capitolino in vista della prossima stagione. “In queste ultime settimane se ne sta parlando tantissimo. Noi abbiamo in panchina Claudio Ranieri e dobbiamo portargli rispetto. Sino alla fine dell’annata dobbiamo pensare solo alla qualificazione alla prossima Champions e non parlare di nuovi allenatori, sia per rispetto a Ranieri che per non far sorgere distrazioni all’interno della squadra. Ho visto Antonio Conte di recente? Sì ma parlo dell’omonimo avvocato della Roma”.

“Conte è un vincente e dovunque è andato ha fatto bene. Ci sono molti club su di lui, credo che chiunque farebbe follie per averlo. Con un tecnico così forte hai di certo più possibilità di centrare grandi traguardi. Squadra da rifare? C’è sempre qualche cosa da cambiare: deciderà il nuovo allenatore, assieme alla società, come operare nel prossimo mercato”.

L’ex Pupone ha poi commentato così la situazione di Zaniolo, in trattativa per il rinnovo di contratto: “È partito con il piede giusto, ma deve continuare su quei livelli. Rinnovo? Lui ha già 5 anni, vogliamo arrivare a dieci? Le cose si fanno sempre in due, il contratto è già fatto”.

“Fino a fine stagione in panchina abbiamo Ranieri, poi decideremo cosa fare. In questo momento l’unico obiettivo deve essere la Champions, ma la scelta del prossimo allenatore non è legata alla qualificazione. Penso che Ranieri abbia scelto la formazione migliore, per Schick non è una bocciatura semplicemente non si va in campo in dodici”.

SPORTAL.IT | 27-04-2019 18:49