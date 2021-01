Roma-Verona, le formazioni ufficiali

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-VERONA:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Si chiude all’Olimpico di Roma il ventesimo turno di Serie A, il primo del girone di ritorno. I giallorossi di Fonseca devono rispondere ai successi di Lazio, Inter, Milan e Juventus, mentre i veneti vogliono avvicinare la zona europea per provare a dire la propria in chiave Europa League.

Dzeko ancora fuori, Fonseca si affida a Borja Mayoral, supportato da Mkhitaryan e Pellegrini. C’è Villar insieme a Veretout in mezzo, mentre Karsdorp e Spinazzola sono gli esterni di centrocampo. Davanti a Pau Lopez spazio per Mancini, Smalling e Ibanez.

Juric risponde schierando Kalinic e non il nuovo arrivato Lasagna in avanti, supportato da Zaccagni e Barak nel 3-4-2-1 gialloblù. Interni Ilic e Tameze, larghi sulle fasce Lazovic e Faraoni. In porta gioca Silvestri, difeso dal trio Dawidowicz, Gunter e Ceccherini.

OMNISPORT | 31-01-2021 20:35