Roma women, Giugliano: “Con il Barcellona sarà unico”

La numero dieci giallorossa concede una lunga intervista a Dazn e parla a tutto tondo del campionato, della Champions, del rapporto con le sue compagne e della maglia di Totti.

09-03-2023 19:31

È una Manuela Giugliano che si lascia andare quella che parla ai microfoni di Dazn toccando molti argomenti.

“Non vediamo l’ora di affrontare prima il Milan, sabato, in Coppa Italia, e poi il Barcellona in Champions League, sarà un’emozione incredibile e una gara unica, rispetto agli altri anni abbiamo fatto un passo in più, l’Europa ci ha dato tanta consapevolezza e questo traguardo è molto importante per noi”.

“Giocheremo per la prima volta all’Olimpico, uno stadio unico, spero verrà tanta gente a vederci, sono certa che i nostri tifosi ci sosterranno dal primo all’ultimo minuto come fanno sempre. La maglia numero 10? A Roma l’ha indossata Totti, ho detto tutto, non posso far altro che onorarla, sono fortunata ad averla sulle spalle e se fino ad oggi non mi è stata tolta è perché la sto onorando abbastanza bene, sono arrivata qui che era la più giovane, ora ho più consapevolezza nei miei mezzi”.