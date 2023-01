Roma, Zaniolo: "Futuro? Il mio procuratore parlerà col club"

12-01-2023 20:50

Ai microfoni di Mediaset, poco prima del match tra Roma e Genoa in Coppa Italia, Zaniolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Le pressioni fanno parte del gioco del calcio, sono abituato a conviverci. Ci sono partite in cui gioco bene e altre in cui faccio peggio, ma l’importante è mettersi sempre a disposizione del mister e della squadra”.

Infine, Zaniolo ha parlato del proprio futuro: “Sto bene alla Roma, ma adesso pensiamo alla partita: il mio procuratore parlerà con la società, io non penso a queste cose”.