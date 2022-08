22-08-2022 19:37

E’ terminata in anticipo la partita di Nicolò Zaniolo. Il trequartista giallorosso è uscito per infortunio nel finale del primo tempo della gara dell’Olimpico della Roma contro la Cremonese, valida per la seconda giornata di Serie A.

Il giocatore dopo un intervento ruvido di Lochoshvili ha sentito un forte male alla spalla ed è stato costretto ad uscire tra i cori dei suoi tifosi. Al suo posto è entrato El Shaarawy. Le condizioni del giocatore saranno valutate nelle prossime ore.