Romandia, altro squillo della Soudal Quick Step

Va al britannico Ethan Vernon la volata odierna, Bardet 4o e l'azzurro Jacopo Mosca 5o.

26-04-2023 19:59

Anche la prima tappa in linea del Giro di Romandia è appannaggio della Soudal Quick Step, la volata della Crissier-Vallée de Joux vede prevalere Ethan Vernon, trainato dai compagni Josef Cerny (cui sfila la maglia gialla) e Casper Pedersen. Salgono sul podio il giovane belga Thibau Nys e Milan Menten: per il classe 2000 britannico è la vittoria numero 7 della carriera, quarta stagionale. I principali velocisti si sono arenati sulla seconda salita, come Mark Cavendish che si ritira assieme a Rui Costa dopo un centinaio di km; si ritirano tra gli altri Aleksey Lutsenko (Covid) e Simon Yates (problemi intestinali).

C’è soddisfazione nelle parole di Vernon: “Quando abbiamo scollinato l’ultima salita, ho capito che saremmo arrivati in volata; a quel punto subentra un pizzico di stress, perché sai di avere qualche chance di successo. La tappa di domani pare molto dura, sarà difficile mantenere la maglia di leader”.

Commenta una quarta piazza inaspettata Romain Bardet: “Ai 100 metri ero ben piazzato con Oscar Onley, poi non ho trovato il pertugio vincente; è stato tutto molto veloce, le salite hanno tagliato fuori i velocisti, ma è stato più difficile di quanto pensassi. Vedremo cosa accadrà giorno dopo giorno, devo ancora recuperare bene dalla settimana scorsa”.

Questa la top-10 odierna:

1 VERNON Ethan – Soudal Quick Step 4:05:34

2 NYS Thibau – Trek Segafredo (stesso tempo)

3 MENTEN Milan – Lotto Dstny (stesso tempo)

4 BARDET Romain – Team DSM (stesso tempo)

5 MOSCA Jacopo – Trek Segafredo (stesso tempo)

6 SCHULTZ Nick – Israel Premier Tech (stesso tempo)

7 CALMEJANE Lilian – Intermarché – Circus – Wanty (stesso tempo)

8 VENTURINI Clément – AG2R Citroën Team (stesso tempo)

9 OLIVEIRA Ivo – UAE Team Emirates (stesso tempo)

10 HERMANS Quinten – Alpecin Deceuninck (stesso tempo)

Questa infine la classifica generale:

1 VERNON Ethan – Soudal Quick Step 4:12:59

2 CERNÝ Josef – Soudal Quick Step (stesso tempo)

3 FOSS Tobias – Jumbo Visma + 0:01

4 CAVAGNA Rémi – Soudal Quick Step (stesso tempo)

5 DENZ Nico – BORA hansgrohe + 0:04

6 SUTER Joel – Tudor Pro Cycling Team + 0:05

7 HAYTER Ethan – INEOS Grenadiers (stesso tempo)

8 BJERG Mikkel – UAE Team Emirates + 0:09

9 SOBRERO Matteo – Team Jayco AlUla (stesso tempo)

10 OLIVEIRA Ivo – UAE Team Emirates (stesso tempo)