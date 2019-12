Romelu Lukaku svela la confessione di Cristiano Ronaldo

Intervistato dal New York Times, Romelu Lukaku ha svelato una confessione che riguarda Cristiano Ronaldo: "Mi ha detto che la serie A è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farlo".

"Se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve esserlo per davvero – ha detto il bomber dell'Inter, a quota 12 reti in campionato -. E' più difficile anche dell'Inghilterra: in Premier League si gioca un calcio più intenso ma qui in Italia è un altro modello di gioco".

Proprio l'asso della Juventus è al centro di diverse polemiche sull'episodio durante la cerimonia finale della Supercoppa: il portoghese non si aspettava il ko con la Lazio e al momento della premiazione ha evitato la stretta di mano e si è subito tolto la medaglia di consolazione: gesti che hanno fatto immediatamente il giro della rete.

Ronaldo arrivava in Arabia Saudita in un ottimo momento di forma, e al King Saud Stadium era di gran lunga il più acclamato: la sconfitta (sancita dalle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi) lo ha ferito e deluso, come testimonia il suo sguardo al momento della premiazione e al rientro negli spogliatoi.

I tifosi bianconeri sui social si sono divisi: c'è chi parla di "mentalità vincente" e chi invece lo accusa di "non saper perdere". Va ricordato che per CR7 si è trattata della prima finale persa dopo 12 vittorie consecutive. Dopo il ko nella Supercoppa Spagnola del 2014, l'ex Real Madrid aveva inanellato una serie di successi (tra cui quattro Champions League e la Nations League con il Portogallo) interrotta a Riad.

Attraverso il suo profilo Instagram, Miralem Pjanic ha voluto scuotere i suoi dopo la sconfitta contro i biancocelesti: "Abbiamo grandi responsabilità perché indossiamo una maglia pesante. Abbiamo però il dovere di essere sempre all'altezza di quel simbolo che portiamo sul petto. Quando questo non accade è giusto metterci la faccia. Dobbiamo guardare a quegli obiettivi che non possiamo permetterci di mancare. Uniti #FinoAllaFine".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 17:28