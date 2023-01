Romeo Beckham si trasferisce al Brentford

06-01-2023 22:26

Romeo Beckham tenta il grande salto nel calcio che conta. Il figlio secondogenito di David Beckham, ex campione del Manchester United, ha lasciato l’Inter Miami di proprietà del padre per trasferirsi nel club di Premier League del Brentford.

Beckham, attaccante classe 2002, giocherà in prestito secco fino al termine della stagione nella squadra B della società inglese, dove cercherà di farsi strada.

“Sono molto orgoglioso e felice di essere qui. Sono venuto qui inizialmente per tenermi in forma durante la bassa stagione. Poi è arrivata l’opportunità di venire qui in prestito e non sono mai stato così felice”, ha detto Beckham.