Romero all'Atalanta, Palmeri attacca la Juve ed è polemica

Mentre prova a concludere la trattativa con Luis Suarez per dare a Cristiano Ronaldo il tanto desiderato partner d’attacco, la Juventus ha definito il passaggio in prestito del difensore Cristian Romero all’Atalanta. L’operazione è stata commentata sul web da Tancredi Palmeri con un tweet sibillino che non è piaciuto a tifosi juventini.

I supporter bianconeri hanno infatti letto le parole del giornalista come un’allusione alla questione delle plusvalenze fittizie e risposto polemicamente nei commenti.

Il tweet di Palmeri sulla cessione di Romero

“Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con diritto (di riscatto, ndr) a 25 milioni – ha scritto Palmeri – Guarda che il mercato fa veramente giri strani inesplicabili, non a caso nessun giornalista ne parla perché è l’infinito imperscrutabile”.

“Sig. Tancredi non è che lei fa un po’ troppo il giornalista? In Italia non so se si può eh stia attento”, scrive Ulbabrab nel tentativo di appoggiare il giornalista. Di fatto, però, il suo è un commento isolato. “Infatti espone dati sbagliati e lo fa pure apposta!!!! Ridicolo lui, ridicoli i creduloni, tanto basta che sparli della Juve… pazzesco…”, la replica di Marco.

Le reazioni indignate degli juventini

Apocalittico il tono di Fabio: “Il prescritto del giorno… noi juventini nn possiamo denunciarvi perché la giustizia è in mano vostra se no non si spiega come mai non avete pagato per Calciopoli, passaporti falsi, pedinamenti doping e via dicendo…”.

Cr76 prova a spiegare il senso dell’operazione Romero: “Nessun giro strano: è stato acquistato e lo si è lasciato in prestito per vedere se può giocare nella Juve… diversamente potrebbe essere più adatto a giocare in una squadra di un altro livello e ci fai una plusvalenza”.

Anche Major va all’attacco di Palmeri: “Ma voi come ci finite a fare i giornalisti? Romero è stato preso dal Genoa a 26 milioni, dopo 1 anno pesa a bilancio 22 milioni (si chiama ammortamento) e viene venduto a 25 milioni con +3 milioni di plusvalenza”.

Anche gli anti-Juve, però, si fanno sentire. “Guarda caso sempre le stesse squadre: Atalanta, Genoa e Udinese, le ultime due soprattutto sembra che senza questi magheggi non riescano a sopravvivere”, commenta ForzaLecce. “Ma sì dai, poi però l’Atalanta gli compra il fenomeno Muratore per 8 milioni”, conclude Domenico.

SPORTEVAI | 04-09-2020 10:56