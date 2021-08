Romero saluta l'Atalanta: "Scelta importante per la ma carriera"

Cristian Romero ha detto addio all’Atalanta: il difensore argentino si trasferisce al Tottenham per oltre 50 milioni di euro, cifra record per un difensore. “Sono molto contento per l’anno fatto all’Atalanta, mi dispiace lasciare il club ma sono comunque felice della scelta. Devo continuare a crescere”.

“Tre anni fa, prima di arrivare in Italia, quasi stavo per lasciare il calcio, la Serie A è stata molto importante per me. La Premier è un campionato difficile, devo continuare a crescere come ho fatto fino ad adesso”.

Il ringraziamento a Paratici: “Ringrazio Paratici per l’interesse nei miei confronti, il progetto mi è piaciuto subito e dovrò rispondere in campo, ma prima voglio ringraziare Bergamo e l’Atalanta, la famiglia Percassi, i miei compagni e il mister, che mi ha fatto crescere in un modo che non mi aspettavo”.

OMNISPORT | 06-08-2021 09:00