Ronaldinho esce di prigione senza mascherina: giallo su cauzione

Chi ha versato la cauzione per far uscire Ronaldinho di prigione? Quanto emerso in un primo momento, ovvero che a versare tramite bonifico la cospicua somma pari a un milione e mezzo di euro fosse stato Lionel Messi, è stato smentito da fonti vicine alla famiglia. A rendere nota la notizia era stata l’emittente argentina ‘Tnt Sports’ secondo cui sarebbe stata la Pulce a pagare.

Messi non ha pagato la cauzione di Ronaldinho

La stessa fonte fa anche notare che, nei giorni scorsi, era risultata essere una fake news quella secondo cui Messi aveva messo a disposizione dell’ex collega e mentore nel Barcellona quattro milioni di dollari e un pool di legali. L’attuale numero 10 del club catalano, aggiunge la stessa fonte, è molto dispiaciuto per ciò che è successo all’ex compagno, ma non è intervenuto nella questione, non almeno a livello economico.

Esce di prigione: per Ronaldinho fine di un incubo

Qual che pare certo, in questa vicenda, è la liberazione dell’ex campione di Barcellona e Milan. Ronaldinho, dopo che per tre volte era stata rigettata la sua richiesta di arresti domiciliari ad Asuncion, questa volta è riuscito a lasciare il centro di detenzione in cui si trovava, dopo una videochiamata che lui e suo fratello Roberto de Assis hanno avuto con il giudice Giustavo Amarilla, che si occupando del traffico di passaporti falsi in cui è rimasto coinvolto il Pallone d’Oro 2005.

Ronaldinho senza mascherina

Il brasiliano, uscito dal carcere senza mascherina anti-Covid 19, a differenza del fratello e degli agenti di scorta che invece l’avevano indossata, si trova in un albergo a 4 stelle, il Palmaroga, con 107 stanze e che si trova nel centro di Asuncion, a 3,3 km dal carcere dove era detenuto.

Ronaldinho, che all’uscita dal carcere ha firmato autografi, e Roberto dovranno rimanere nella struttura agli arresti domiciliari, ma potranno usufruire della palestra, della piscina e delle altre strutture dell’hotel. I soldi depositati come cauzione servono a garantire che i due brasiliani non lascino il Paraguay. Se invece uscissero dal Paese, il denaro verrebbe immediatamente confiscato.

VIRGILIO SPORT | 09-04-2020 15:04