Ronaldo, altro veleno su Cuper

Presente a Mosca, dove ha preso parte alla cerimonia inaugurale del Mondiale 2018, Ronaldo ha “sfiorato” Hector Cuper, che a Ekaterininburg ha debuttato come ct al campionato del mondo sulla panchina dell’Egitto, sconfitto allo scadere dall’Uruguay.

Tra il brasiliano e l’argentino, è noto, non scorre buon sangue dai tempi dell’Inter. Il divorzio del Fenomeno e i nerazzurri è stato anzi dovuto proprio alla “scelta” dell’allora presidente Moratti di confermare in panchina Cuper dopo la disfatta del 5 maggio 2002. E allora Ronaldo, che già in passato non era stato tenero nei confronti del proprio ex allenatore, è tornato all’attacco dalla Russia: "Posso dire che Cuper è stato senza dubbio il peggior tecnico della mia carriera, non avevamo un buon rapporto – ha detto Ronaldo a 'Spor TV' – La mia storia all'Inter è finita a causa sua, mentre lui ha continuato ad allenare il club. Forse aveva il miglior agente del mondo…”.

Ronaldo cadde comunque in piedi, diventando un mito del Real Madrid: “Dissi al presidente Moratti che avrebbe dovuto scegliere tra me e lui: alla fine sono andato in una squadra fantastica come il Real Madrid".

SPORTAL.IT | 15-06-2018 21:10