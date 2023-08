Ronaldo esulta con la tradizionale danza araba e scatena i tifosi sauditi. Il video dell'Ardah di CR7 è virale

Cristiano Ronaldo segna e si lascia andare a una danza della tradizione araba, per una nuova versione del Siuuu che, in pochi secondi, ha conquistato i tifosi sauditi

30-08-2023 19:34

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia. È sufficiente un gesto, una nuova esultanza o una dichiarazione per fare il giro del mondo in men che non si dica. Figurarsi se inizia anche a ballare in campo. Detto-fatto, CR7 ha letteralmente mandano in visibilio l’intero popolo saudita, “arricchendo” la sua caratteristica esultanza con una danza araba tradizionale, l’Ardah.

Ronaldo esulta ballando l’Ardah

CR7 che balla in campo? Sì, avete capito bene, il campione portoghese che gioca con l’Al-Nassr, nel campionato saudita, ha voluto rendere omaggio alla cultura del Paese che lo ospita con una esultanza speciale: un ballo tradizionale, l’Ardah, a completare al meglio l’esultanza dopo il gol messo a segno nel match contro l’Al-Shabab. Per la cronaca, la gara è finita 4-0 per l’undici di CR7, autore di una doppietta su rigore ad aprire le danze.

Tifosi sauditi in delirio

Un gesto che ha mandato letteralmente in brodo di giuggiole gli spettatori dell’Al-Awal Park Stadium di Riyadh e che è rimbalzato sui social, diventando virale in un batti baleno e attirando commenti positivi e apprezzamenti dai tifosi sauditi, stregati dalla “versione araba” del canonico Siuuu.

La “pace” dopo il segno della croce

Cristiano si fa, così, oltre che con le prestazioni anche con un bel gesto, perdonare l’esultanza molto criticata che lo aveva visto farsi il segno della croce non più tardi di qualche settimana fa. Patrimonio mondiale dell’Unesco, l’Ardah è una danza svolta dai combattenti prima di affrontare il nemico in battaglia ed è estremamente popolare nel territorio saudita.