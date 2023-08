Inter, Lautaro meglio di Maradona e Ronaldo: tifosi pazzi anche del nuovo arrivo

Il campione argentino incanta i tifosi nerazzurri con i suoi gol e scala la classifica marcatori di Serie A. Tanta soddisfazione anche per Thuram

29-08-2023 12:13

Lautaro Martinez si carica sulle spalle la sua Inter e viaggia a suon di gol. Il campione del Mondo argentino, ormai punto chiave della formazione di Simone Inzaghi, ha iniziato la stagione sportiva in nerazzurro nel miglior modo possibile. Leadership, qualità e, appunto, marcature che fanno volare la società di Zhang. Due vittorie su due da parte dell’Inter, prima contro il Monza, dopo contro il Cagliari. E in entrambi i casi non poteva mancare il segno di Lautaro. Per il ‘toro’ si sblocca un importante record che supera quelli di Maradona e Cristiano Ronaldo. Per essere solo l’inizio, l’intera società può ritenersi soddisfatta delle prestazioni dell’argentino, nonchè di quelle messe in campo dal nuovo arrivato Thuram.

Lautaro Martinez, ecco il suo record di gol

Arrivato in nerazzurro nel 2018, Lautaro Martinez si è preso subito la scena. Anno dopo anno è divenuto sempre più parte integrante del progetto dell’Inter, diventando l’idolo di migliaia di tifosi, nonché una concreta certezza per staff e società.

Da affamato attaccante, il suo apporto si materializza anche con i numerosi gol. Di fatto, con la maglia nerazzurra, il ‘toro’ ha centrato quota 82 marcature, superando sia Maradona ai tempi del Napoli, sia Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus nella classifica eterna dei marcatori della Serie A. Infatti, entrambi i fenomeni si sono fermati a quota 81.

Tutti pazzi per Thuram, le razioni social dei tifosi

É arrivato da soli 40 giorni, ma tutti sono soddisfatti delle sue prestazioni. Thuram è una delle grandi soddisfazioni del calciomercato dell’Inter, con un importante contributo messo in campo già nelle prime due gare di campionato. Contenti anche i tifosi che, in seguito alla gara contro il Cagliari, hanno speso qualche bella parola per il compagno di reparto di Lautaro Martinez: “Non sbaglia una sponda, un appoggio e ha un’accelerata portentosa. Deve crederci di più al gol”, ma anche “veloce, forte fisicamente e tecnicamente. Manca solo che si sblocca con le reti e potremmo dire di aver fatto bingo”.

Altri continuano con: “Controllo palla, fraseggio, scambia, passa e fa assist. Dzeko e Lukaku se lo sognano”, oppure “non avrei mai pensato che Thuram potesse avere un impatto già così importante. Gioca semplice ma fa tutto bene e non sbaglia mai la scelta da fare. Il gol è solo questione di tempo”.

Inter-Pavard, ecco le ultime

Il calciomercato dell’Inter non è ancora terminato. L’ultimo affare nerazzurro potrebbe essere Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, con la trattativa che ha praticamente le ore contate. Di fatto, entro oggi, martedì 29 agosto, il colpo di Marotta potrebbe affondare o sfumare. In caso di esito negativo, la società di Zhang dovrà puntare su un nuovo obiettivo per il reparto difensivo.