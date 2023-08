Cagliari-Inter 0-2, Inzaghi esulta e spiazza tutti: "Felice per Lukaku alla Roma"

L'analisi dell'allenatore dei nerazzurri dopo la perentoria vittoria sul Cagliari e la stoccata di Ranieri a Mancini. Dumfries scherza con Simone: "Urla troppo".

28-08-2023 23:33

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Cagliari-Inter 0-2, il commento post-partita di Simone Inzaghi. L’allenatore dei nerazzurri non ha nascosto la propria soddisfazione ai microfoni di DAZN per il successo alla “Sardegna Arena”nella gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/24.

Inzaghi non si è sottratto a un commento su Lukaku alla Roma ed è stato soggetto di una simpatica battuta da parte di Dumfries, che ha sbloccato la partita.

Inzaghi dopo Cagliari-Inter: “Complimenti ai ragazzi, Thuram meritava il gol”

Inzaghi ha iniziato la sua disamina post-gara da una classica analisi della partita:

Questa sera mi ha fatto piacere vedere i miei ragazzi giocare bene, sono stati molto bravi sin dal primo minuto. Il Cagliari è una neo-promessa, aveva fatto bene all’esordio e questa sera giocava davanti alla sua gente alla prima in casa. Dovevamo fare una partita seria e dovevamo essere organizzati: lo abbiamo fatto, complimenti a tutti. Forse ti può interessare Pagelle Cagliari-Inter 0-2: Thuram e Lautaro non perdonano, male Mkhitaryan I nerazzurri vincono alla Sardegna Arena grazie al terzo gol in due partite del capitano e alla rete di Dumfries, ispirato dal figlio d'arte. Unico insufficiente l'armeno.

Parole d’elogio per Thuram:

Thuram è stato bravissimo, è arrivato da quaranta giorni e si è messo a lavorare duramente sin dal principio. Thuram è un giocatore che si inserisce perfettamente nel nostro gioco. Sono soddisfatto, mi sarebbe piaciuto che avesse fatto un gol perché se lo sarebbe meritato.

Inzaghi su Lukaku alla Roma

Lukaku alla Roma:

La Roma ha fatto un ottimo acquisto, è un ottimo giocatore e sono contento per il calcio italiano. Io sono soddisfatto di tutti i giocatori che ho e non li cambierei.

Lautaro, il plauso di Inzaghi

Lautaro superstar, il plauso di Simone Inzaghi:

Lautaro è sempre in crescendo. Da quando sono arrivato segna sempre tanti gol, si cala nel modo in cui affrontiamo il calcio, sono convinta che continuerà a farlo. Sono due anni che sono all’Inter e sono felice di allenare questa squadra e di rendere felici questi tifosi. Sono soddisfatto di quello che si è fatto in questi anni

Dumfries, la battuta su Inzaghi e lo scudetto primo obiettivo

Ha parlato anche Dumfries, autore del primo gol alla “Sardegna Arena”:

“L’allenatore mi ha spronato tanto, abbiamo parlato tanto prima della partita. Mi piace questo suo modo di spronarci sempre anche ogni tanto non lo ascolto perché urla troppo (ride, nr). Sono molto contento quando cambiamo il campo. C’è partecipazione da parte di tutti, tutti lottiamo per recuperare la palla e il primo gol ne è stato un esempio. La chiave del nostro successo è stare compatti. Lo scudetto è il primo obiettivo per noi anche se lo scorso anno siamo arrivati alla fine della Champions League.

Calhanoglu: “Bravi a imparare dagli errori della scorsa stagione”

Calhanoglu ha partecipato al dibattito post-gara:

Siamo stati bravi a imparare dagli errori della scorsa stagione. Non dobbiamo lasciare punti per strada. Siamo arrivati in finale di Champions League ma è solo un punto di partenza.

Ranieri, stoccata a Mancini: “A me non interessano i soldi”

Claudio Ranieri ha accettato con sportività e signorilità la sconfitta e non ha risparmiato una stoccata a Mancini neo-ct dell’Arabia Saudita: