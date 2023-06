Thuram come Calhanoglu molla il Milan per l'Inter, chi sta facendo l’affare?

Il dietrofront del bomber figlio d'arte, che ha cambiato idea scegliendo i nerazzurri, scatena la bufera sul web

24-06-2023 09:03

Cugini dispettosi. Non da oggi, sia chiaro, basterebbe pensare al caso Calhanoglu che volò all’Inter da parametro zero dopo aver rifiutato tutte le offerte di rinnovo del Milan. Anche sul mercato è sempre derby e l’ultimo oggetto della contesa è stato il voltafaccia di Marcus Thuram. Il figlio dell’ex difensore della Juventus sembrava a un passo dal sì a Furlani ma la contro-offerta di Marotta, a cifre sostanzialmente simili, gi ha fatto cambiare idea. Sarà un nuovo attaccante dell’Inter Thuram ma chi ha fatto davvero l’affare?

Caso-Thuram, doppia gioia per i tifosi dell’Inter

Sul fronte nerazzurro, a giudicare dai commenti sui social, c’è doppia soddisfazione. All’aver preso un talento già seguito a lungo in passato si aggiunge la beffa dei cugini. Fioccano le reazioni: “Stipendio di sei milioni per il ragazzo, ma il costo del cartellino è zero. Anni 25, valore di mercato 30 milioni di euro. Nazionale francese. Lo volevano Milan e PSG. Per me è un colpaccio”, oppure: “Thuram per come la vedo io è un ottimo acquisto, ma non se deve prendere il posto di Lukaku. Detto questo piena fiducia a Beppe”. E non manca chi ricorda l’affare-Calhanoglu: “Ce n’è già stato uno che per 500 Mila euro ha preferito l’Inter al Milan.Sappiamo tutti come è andata a finire”.

Tifosi Milan divisi su mancato arrivo Thuram

Darà anche fastidio ma solo fino a un certo punto il voltafaccia di Thuram al Milan. Per molti tifosi rossoneri è andata bene così: “Che meraviglia c’è gente che si dispera per Thuram all’Inter. Roba che fino al mese scorso non sapevano neanche dove giocasse”, oppure: “Grazie a Dio va all’Inter Thuram . Abbiamo evitato un proiettile non da poco. Anche Frattesi deve stare lontano da Milanello, l’unico buon da prendere SUBITO è Milinkovic Savic , punto”

C’è chi scrive: “È evidente che un procuratore preferisca chiudere un trasferimento con Marotta piuttosto che con Furlani oltre a prendere una stecca più consistente. E comunque per me Thuram non vale l’ingaggio che chiedeva anche se a parametro 0” e ancora: “Non vale nemmeno la metà di quest’ingaggio. Al più avrebbe potuto fare il vice Leao. Fosso scansato”.

Il web è scatenato: “La domanda non è perche Thuram abbia cambiato idea per 500mila euro ma chi permette a società piene di debiti di offrire quei soldi in più su già contratti importanti…” e ancora: “Thuram, 25 anni, 134 partite e 44 gol, negli ultimi 2 anni ha segnato 19 gol. Chiamatelo bomber” e infine: “Cosa allucinante (da anni) è la difficoltà a chiudere qualsiasi trattativa. Anche i parametro 0. Il segreto nel mercato è “velocità e silenzio” invece con noi tutti sanno tutto live. E poi la filosofia ridicola di volere il parametro 0 e non voler dare commissioni o stipendi alti”.