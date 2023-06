Thuram, l’Inter vince un altro derby: Milan battuto sul mercato e sui social scoppia il caos

L’Inter mette a segno un’altra “vittoria” assicurandosi le prestazioni dell’attaccante francese Marcus Thuram, da tempo nelle mire del Milan. Sui social parte lo scambio di accuse e sfottò

23-06-2023 22:43

Il derby di Champions League sembrava aver concluso le ostilità stagionali tra Inter e Milan ma invece la stracittadina continua anche lontano dal rettangolo verde con le due squadre che già da qualche giorno hanno preso a sfidarsi anche sul mercato.

Inter, ad un passo l’arrivo di Thuram

L’ultima battaglia, in ordine di tempo, di mercato ha riguardato il giocatore francese Marcus Thuram. L’attaccante è finito al centro di tanto interesse di mercato visto che si libera a parametro zero dal Borussia Monchengladbach ed è un giocatore ancora giovane e con grande potenziale dal punto di vista tecnico. E’ stato il Milan a fare la prima mossa per portarlo a Milano ma nella giornata di oggi è arrivato l’attacco dell’Inter.

Ne è nato un vero e proprio derby di mercato con il francese che ha chiuso qualche ora per prendere la sua decisione ed ora sembra aver scelto i colori nerazzurri. I resoconti delle ultime ore parlano di un contratto tra i 5 e i 5,5 milioni di euro a stagione con l’Inter che avrà la possibilità di sfruttare anche il Decreto Crescita per riuscire a metterlo a disposizione di Simone Inzaghi: l’accordo è ormai a un passo.

Inter-Milan: ora la battaglia continua per Frattesi

Il duello per Marcus Thuram sembra essere arrivato alla conclusione con l’Inter che è riuscito a spuntarla per l’attaccante. Ma il derby di mercato è destinato a continuare visto che entrambe le formazioni meneghine sembrano interessate alle prestazioni di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei giocatori più cercati in questa finestra di mercato con Inter e Milan che in questo momento sembrano in pole position. Il giocatore si è messo in grande evidenza sia nel corso dell’ultima stagione in serie A sia nelle recenti uscite con la maglia della nazionale di Mancini trovando anche il gol contro l’Olanda. Il suo procuratore (lo stesso di Tonali, ndr), ha rivelato che nel corso dei prossimi giorni sono già in programma i primi appuntamenti per definire il futuro del calciatore.

Thuram verso l’Inter: bufera sui social

La decisione di Marcus Thuram di scegliere l’Inter ha ovviamente scatenato la reazione dei tifosi interisti e rossoneri sui social. “Se l’idea di Redbird è quella di fare entertainment facendo sclerare i tifosi del Milan sui social direi che stanno andando alla grande”, scrive Mattia. Mario invece prova a riderci su: “Cosa potrebbe andare storto in questo mese di giugno?”. In casa Inter invece i tifosi provano ad analizzare questa operazione di mercato: “Se arriva al posto di Dzeko allora va benissimo, basta che non sia al posto di Lukaku”. Lukas commenta: “Comunque buu giocatore, niente di straordinario ma a parametro zero è un ottimo colpo”.