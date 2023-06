Inter e Milan, prosegue lo scontro: che sfida per Lukaku, Thuram e Frattesi

Il belga vuole solo i nerazzurri, che intanto provano il sorpasso per la punta francese. I rossoneri intendono così sopravanzare i rivali per il centrocampista azzurro.

23-06-2023 15:00

Rivali in campo durante la stagione e avversarie anche fuori dal rettangolo di gioco in estate sul mercato. Questo il destino di Inter e Milan, ancora una volta l’una contro l’altra per obiettivi comuni. Dal nuovo gioiello del centrocampo azzurro Davide Frattesi fino al centravanti francese Marcus Thuram, senza dimenticare la clamorosa possibilità del salto del Naviglio da parte di Romelu Lukaku.

Lukaku vuole solo la mossa dell’Inter

Di sicuro la prima pagina di qualche giorno fa della Gazzetta dello Sport aveva fatto storcere il naso a molti, con la notizia dell’affondo del Milan per Romelu Lukaku. Una mossa di disturbo nei confronti dell’Inter, ma forse anche seria vista l’enorme disponibilità economica del club rossonero grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Una partita aperta dove il coltello dalla parte del manico resta in mano al Chelsea.

I Blues non sembrano intenzionati a dare in prestito per il secondo anno di fila un attaccante come Lukaku, ma il giocatore si è più volte espresso sulla propria volontà di dare seguito a questa seconda esperienza con la maglia nerazzurra. Sa bene che saltare dall’altra parte del Naviglio farebbe rivoltare la tifoseria interista, tanto che ora il belga aspetta solo la mossa di Steven Zhang, che lì in attacco ha appena perso Edin Dzeko.

I nerazzurri ci provano per Thuram

Poi c’è la delicata situazione legata al futuro di Marcus Thuram. Il giocatore figlio d’arte è pronto a tornare in Italia, paese dove è nato nell’agosto del 1997. È già da qualche sessione di mercato che si parla di un suo possibile approdo a Milano e questo potrebbe essere il momento esatto per il centravanti francese in forza al Borussia Monchengladbach, club con cui si separerà oltretutto a parametro zero.

Il Milan era in vantaggio per Thuram, ma adesso l’Inter si è inserita in modo forte tanto da averci già parlato addirittura durante il Mondiale in Qatar. Di certo il ragazzo non andrà al Paris Saint-Germain, dato che il suo grande sponsor Julian Nagelsmann non andrà su quella panchina. Thuram si è preso qualche ora di tempo, ma forse nel suo futuro ci sarà una milanese. Attenzione però al Lipsia che non lo molla.

I rossoneri vogliono puntare su Frattesi

Infine, c’è il derby di mercato per Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro è ora pronto a lasciare il Sassuolo in questa finestra estiva delle trattative e fino a qualche giorno fa sembrava davvero a un passo dall’Inter. Ma la cessione di Tonali al Newcastle ha cambiato le cose, tanto che il Milan potrebbe ora permettersi di fare una proposta indecente al club neroverde per arrivare al giocatore.

Come spiegato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Frattesi ha già scelto in quale squadra andare e le sue parole sembrano tutte dirette verso i nerazzurri dato che non gli dispiacerebbe giocare con Nicolò Barella. Una cessione in tempi rapidi di Marcelo Brozovic aprirebbe la strada all’Inter, ma il Milan adesso ha i soldi per acquistare Frattesi e farlo diventare da subito un faro del proprio centrocampo.