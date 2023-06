Frattesi svela i suoi piani: il gioiello del mercato sa bene ciò che vuole

Il centrocampista del Sassuolo, richiestissimo da Inter e Milan, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato di aver già fatto la propria scelta, ma mai dire mai.

23-06-2023 13:30

Senza alcun dubbio è il giocatore italiano più richiesto del momento sul mercato. È infatti arrivata l’ora di Davide Frattesi, sempre più vicino a salutare il Sassuolo per andare in un top club della Serie A. Inter e Milan su tutte con i nerazzurri in vantaggio da tempo, ma con i rossoneri pronti a prenderlo per sostituire Sandro Tonali diretto verso il Newcastle. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Frattesi ha svelato i suoi piani.

Derby di mercato per Frattesi

Il centrocampista ha così spiegato come sta vivendo questi giorni al mare: “Ho chiesto al mio procuratore Giuseppe Riso di avvisarmi solo quando è quasi tutto fatto e così mi sono condannato all’autodistruzione. Lui è ermetico”. Inter e Milan su di lui, con la Juventus sullo sfondo. Questo il suo pensiero: “È una bella sensazione, non posso negarlo. Però adesso sono un po’ ansioso: vorrei che si definisse la situazione”.

L’Inter sembra ancora in vantaggio e su questo Frattesi ha fatto intendere di avere un’idea ben chiara: “Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me“.

Il ruolo in campo per Frattesi

Il centrocampista, per il momento ancora del Sassuolo, ha quindi definito il ruolo in campo come la prima discriminante per la sua scelta: “Sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale”. All’Inter c’è Nicolò Barella, che non è un problema per Frattesi: “No, assolutamente. Posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio danni”.

Frattesi non si spaventa della concorrenza interna e la Champions League non è il primo fattore per la sua scelta: “Ci penso, la vorrei giocare, ma conta di più il progetto. A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità”. Potrebbe finire al Milan al posto di Tonali e su questo ha specificato: “Posso solo dirle quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh”.

Le altre ipotesi per Frattesi

Il giocatore pensa di poter fare meglio in un centrocampo a tre piuttosto che a due, un altro segnale verso l’Inter e non il Milan. Però c’è chi lo vorrebbe alla Juventus come Claudio Marchisio, specie dopo l’incontro fra l’ad Carnevali e i dirigenti bianconeri: “Lui è di parte, siamo amici”. La Juventus sta pensando poi a Sergej Milinkovic-Savic: Ha più talento di me, se sono in ballottaggio con lui significa che il lavoro porta in alto”.

Sulla possibilità Roma ha invece precisato: “Ho imparato a ragionare con il cervello. Cerco di essere più lucido nelle scelte e nella gestione delle emozioni”. Dopo il primo gol con la maglia della Nazionale, Frattesi è pronto a lasciare il Sassuolo: “Senza dubbio. Ho tantissima riconoscenza per questo club: lo porterò sempre nel cuore. Adesso sono pronto per andare“. Frattesi vuole un top club: “Voglio fare il massimo”.