Ultimo aggiornamento 23-06-2023 10:38

Con l’operazione Tonali entriamo già nel pieno della sessione estiva di calciomercato. In tempo reale le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno già profilando all’orizzonte, in questa fase ancora embrionale.

Trattative, affari fatti e rumors di venerdì 23 giugno

Dopo le clamorose mosse registrate nella giornata di ieri, in primis il summit Milan-Newcastle per Tonali a Milano, il calciomercato riparte con queste domande: Lukaku andrà al Milan? Thuram è davvero l’obiettivo numero uno dell’Inter? La Juve vita su Weah junior, mito rossonero. IL futuro di Allegri, inviso a una certa parte della tifoseria, sembra blindato da un contratto che non lascia spazio a interpretazioni.

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 23 giugno 2023, nel nostro live:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN