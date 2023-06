Juve, due Timothy per sistemare la corsia destra: Weah e Castagne

In dirittura d'arrivo, in bianconero, il figlio d'arte dal Lille e l'ex Atalanta dal Leicester City

23-06-2023 09:12

La Juventus sistema la fascia destra di mercato e si appresta a mettere sotto contratto “due Timothy”. Il primo è Timothy Weah, classe 2000, nazionale statunitense e di origini liberiane, figlio d’arte di “un certo” George, ex Milan e pallone d’oro 1995. L’altro è Timothy Castagne, meno offensivo di Weah, ex Atalanta e proveniente dal Leicester City a condizioni particolarmente favorevoli a causa della clamorosa retrocessione patita dalle Foxes (ora affidate all’italiano Enzo Maresca) dalla Premier League alla Championship. Secondo fonti incrociate di calciomercato, il belga classe 1997 sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera.

Ma, tornando a Weah, secondo quanto raccolto da Sky Sport, la Juventus si sarebbe accordata col Lille – attuale proprietario del cartellino – per il trasferimento dell’esterno offensivo già protagonista agli ultimi Mondiali in Qatar con la maglia a stelle e strisce: 10 milioni più 2 di bonus, oppure tutti e 12 subito. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe entusiasta del trasferimento e di accettare 5 anni di contratto con la Vecchia Signora. Per un figlio d’arte di un ex colonna del Milan come Weah alla Juventus, c’è anche un figlio d’arte di un ex pilastro della Juve pronto a trasferirsi al Milan. Stiamo parlando, infatti, di Marcus Thuram, figlio di Lilian, che – secondo quanto riferito dall’Equipe, ha rifiutato la proposta del PSG, già in parola con la società rossonera per il suo prossimo trasferimento in Seria A a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach.