Thuram dice no al Psg: ottimismo Milan

L'attaccante francese non andrà a Parigi

22-06-2023 20:15

Niente Paris Saint Germain per Marcus Thuram: secondo quanto riporta l’Equipe l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach tra pochi giorni, avrebbe comunicato ai dirigenti della società campione di Ligue 1 la sua volontà di non trasferirsi a Parigi.

La decisione di Thuram aumenta nettamente le quote di un possibile arrivo del giocatore al Milan: a Milanello si respira ottismismo per il suo approdo in rossonero. Thuram arriverà a parametro zero firmerà un contratto fino al 2028, con uno stipendio da 5 milioni di euro netti all’anno più bonus.