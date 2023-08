Inter, Lautaro fa sognare ma i fischi a Cuadrado scatenano la polemica sul web

Esordio complicato per il Panita, ancora poco gradito dal tifo nerazzurro, intanto l'argentino è già in forma e accoglie il guanto di sfida di Osimhen

20-08-2023 11:15

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

C’è un’Inter che vince e convince nella sua prima uscita ufficiale stagionale. I nerazzurri hanno infatti battuto per due reti a zero il Monza grazie alla doppietta di un Lautaro Martinez già in grande forma. L’argentino pare aver voluto immediatamente dare una risposta a Victor Osimhen, in una guerra tra i due bomber della passata stagione. In attesa di conoscere l’epilogo, in un duello destinato a durare altre trentasette giornate e ancora aperto a possibili outsider, persiste un piccolo problemino tra le fila dei meneghini riguardante Juan Cuadrado, I supporter del Biscione non hanno ancora digerito l’approdo dell’ex juventino alla corte di Simone Inzaghi.

Cuadrado deve conquistarsi l’Inter, tra panchina e ostilità

Simone Inzaghi ha scelto Denzel Dumfries dal primo minuto per affrontare il primo turno di campionato. Questione di gerarchie da rispettare, col nuovo arrivato Juan Cuadrado che dovrà conquistarsi la titolarità con il tempo e con le prestazioni. Al colombiano ieri sono stati concessi scarsi trenta minuti, che gli sono comunque stati utili per prendere confidenza col nuovo ambiente.

Che, a dire il vero, nei suoi confronti si è mostrato ostile fin dalle prime battute. L’ex juventino è stato infatti sommerso dai fischi della Curva Nord interista e non solo, che fatica a dimenticare il suo passato. Anche per questo servirà del tempo, possibilmente qualche gol o qualche giocata determinante. Ma la strada è tutta in salita.

Il web s’infiamma dopo prova Cuadrado

Non proprio l’esordio sognato per Juan Cuadrado, soprannominato Panita che vuol dire fratello anche se gli interisti non lo considerano proprio tale. Su Twitter, però, c’è qualcuno che è più clemente col colombiano. Tipo Luca Di Febbraro che dice: “Il cuore lo vorrebbe in Australia, la testa dice meno male che lo abbiamo preso“. Anche Stewieneroblu ne prende le difese: “Fischiare Cuadrado e uscire dallo stadio 5 minuti prima della fine della partita. Si pregano questi imbecilli di smettere per sempre di venire a San Siro“.

Lorelik, invece, pare quasi ancora non crederci: “Cavolo, però Cuadrado sulla fascia spettacolo“. Anche NandoPh5 è dalla parte del nuovo numero 7 dell’Inter:”Cuadrado adesso gioca per l’inter e gioca anche molto bene, salta 2 uomini come niente fosse, smettiamola con queste cavolate ed evitiamo che la sua buona volontà non svanisce per colpa vostra“. Ma c’è anche chi mantiene il punto, in linea con quanto visto allo stadio: “Non ho mai fischiato nessuno con indosso la nostra maglia! Non ce l’ho fatta!! Ottimo #giocatore ma uomo di M…a!!” è il tweet di runnerberg.