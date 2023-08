Inter-Monza, Inzaghi e la richiesta alla società. Lautaro snobba Lukaku

L'Inter parte bene battendo il Monza 2-0. Inzaghi soddisfatto, ma attende rinforzi: "Ci serve un difensore top". Lautaro sul mancato ritorno di Lukaku: "È stata una scelta sua"

19-08-2023 23:44

Buona la prima. L’Inter manda al tappeto il Monza con la doppietta di Lautaro Martinez, ma soprattutto convince per la solidità della sua prestazione. Al termine della gara, Simone Inzaghi è più che soddisfatto della prestazione dei suoi e manda un messaggio alla società: “La rosa non è completa, manca ancora un difensore importantissimo”.

Simone Inzaghi contento della prestazione dei suoi

“Sono soddisfatto: abbiamo preparato bene la partita contro un avversario non semplice come il Monza, che propone un gran calcio. Sappiamo che siamo solo alla prima di campionato, ma ho sensazioni buone – ha commentato il tecnico dell’Inter -. Abbiamo disputato un’ottima gara, con qualche imperfezione su cui cercheremo di intervenire”.

Dove deve migliorare l’Inter e il giudizio su Thuram e Arnautovic

“Dobbiamo migliorare sulla fase di non possesso per farne un nostro punto di forza – confessa Inzaghi -. Sono contento della prova di Thuram: ha legato bene il gioco e attaccato la profondità quando doveva. Migliora di giorno in giorno, il gol arriverà. Arnautovic ha fatto solo due allenamenti con noi, ma è carico e motivato. Ha avuto un ottimo impatto, ma non avevo dubbi in merito”.

La richiesta di Inzaghi alla società

Quando gli viene chiesto se l’organico è completo, Simone Inzaghi risponde così: “No. Abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo. Chi di dovere lo sa e sta lavorando h24. Si tratta di un obiettivo da centrare, perché abbiamo perso cinque giocatori tra i migliori nel loro ruolo in Italia. Pavard? Non voglio fare nomi, è un giocatore di un’altra squadra. Ho chiesto 20 giocatori e tre portieri di valore, c’è bisogno di competizione in ogni ruolo”. Quindi un passaggio su Correa. “Una scelta di mercato lasciarlo in panchina? No. Sta lavorando molto bene”.

Lukaku, Thuram e Arnautovic: il pensiero di Lautaro Martinez

A fine partita Lautaro Martinez, che ha deciso la sfida col Monza con la sua doppietta, si è concesso ai microfoni di Dazn: “È stata un’estate dura, perché siamo volati in Giappone dove faceva tanto caldo. Ma ci siamo allenati bene, siamo rimasti sempre sul pezzo e sono contento della preparazione”. Della vittoria all’esordio in campionato dice: “Dovevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto: siamo partiti col piede giusto. Lukaku? Non era nostro, ma del Chelsea. Erano le società a dover trattare, poi la scelta è stata sua. Thuram e Arnautovic? Mi sono trovato bene con entrambi” ha chiosato il capitano dell’Inter.