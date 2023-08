Pagelle di Inter-Monza 2-0: Dumfries a tutto gas, Lautaro è una furia

Top e flop della partita Inter-Monza, valevole per la 1° giornata di serie A 2023/2024: Thuram in crescita, ma Arnautovic è subito decisivo

19-08-2023 22:51

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’Inter batte il Monza 2-0 a San Siro e risponde al Napoli che ha espugnato Frosinone. Simone Inzaghi si gode un Dumfries ritrovato e, soprattutto, un Lautaro Martinez sempre più decisivo. Le pagelle, la chiave della partita e i top e i flop della partita nella nostra analisi.

Inter-Monza, la chiave della partita

Simone Inzaghi sceglie la continuità: confermato il blocco della scorsa stagione, Sommer e Thuram a parte. L’Inter ha il grosso merito di sbloccare subito il match sfruttando l’asse Dumfries-Lautaro. Proprio la spinta dell’olandese, più volte contestato dai tifosi nerazzurri, è una delle chiavi del match. Così come la prestazione del pacchetto arretrato, che non va mai in sofferenza.

Nella ripresa Simone Inzaghi pesca dalla panchina e mette in evidenza un’altra qualità di quest’Inter: la profondità della rosa. Cuadrado, il cui ingresso in campo è stato accolto dai fischi di San Siro, è un’alternativa più che valida a Dumfries. Ad Arnautovic è bastata una manciata di secondi per confezionare un assist da urlo: Thuram rischia seriamente di scivolare indietro nelle gerarchie.

Le pagelle dei nerazzurri

Sommer 6 – Una smanacciata a inizio ripresa evita il peggio. Per il resto, il Monza fa davvero poco: debutto a San Siro tutto sommato tranquillo per l’ex Bayern.

Il Monza entra poche volte in area: vive una serata piuttosto tranquilla. Dumfries 7 – Tra i più criticati nel corso del precampionato, l’olandese zittisce gli scettici con una prestazione maiuscola. Suo l’assist al bacio per Lautaro, ma non solo: sulla destra ha sempre il piede pigiato sull’acceleratore. Cuadrado (6 dal 67′: l’ex Juve è stato accolto dai fischi di una parte di San Siro).

Top e flop della gara

Dumfries, Lautaro Martinez, Arnautovic: all’olandese fa evidentemente bene la concorrenza di Cuadrado, perché così in palla non lo si vedeva da tempo. L’argentino ha avuto il grosso merito di sbloccare subito il match, dando la scossa ai suoi. Poi raddoppia nel momento in cui il Monza provava a fatica di pareggiare. L’austriaco ex Bologna entra in campo e confeziona un assist al bacio per il solito Lautaro.

Pablo Marì, Caldirola e Maric del Monza: l’ex Udinese è mal posizionato sul gol di Lautaro. Il compagno di reparto si lascia ubriacare da Arnautovic. L’attaccante non si vede mai.

Cosa funziona dell’Inter

Ottimo approccio alla gara, con spinta costante sulle fasce e Lautaro che non fallisce alla prima occasione. Prestazione solida in difesa: nel primo tempo il Monza non si fa vedere mai dalle parti di Sommer. Nella ripresa, quando gli ospiti entrano in campo più convinti, il pacchetto arretrato tiene botta, limitandosi a concedere solo qualche cross. Che impatto di Arnautovic.

Cosa non va nell’Inter di Inzaghi

Il difetto è sempre lo stesso dello scorso anno: i nerazzurri avrebbero potuto chiuderla prima. Specie nei primi 45 minuti, perché la squadra di Palladino aveva accusato il colpo dello svantaggio. Un po’ di cinismo sarà necessario in futuro per non rischiare di perdere punti preziosi lungo il percorso.

Il tabellino di Inter-Monza 2-0

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian (83′ Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries (67′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ Carlos Augusto); Thuram (67′ Arnautovic), Lautaro Martinez (80′ Frattesi). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Stabile, Asllani, Sensi, Stankovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio (71′ Pedro Pereira), Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini (71′ Machin), Kyriakopoulos (85′ V. Carboni); Pessina, Colpani (60′ Birindelli); Maric (60′ Dany Mota). A disposizione: Gori, Sorrentino, F. Carboni, Cittadini, A. Carboni, Bondo, Vignato, Petagna. Allenatore. Raffaele Palladino.

Arbitro: Andrea Colombo

Ammoniti: Lautaro Martinez, Caldirola

Marcatori: 8′ e 76′ Lautaro Martinez