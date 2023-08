Matthaus "allontana" Pavard dall'Inter: i nerazzurri preparano l'alternativa

L'ad del Bayern Monaco si è detto "fiducioso" di trovare una soluzione, ma le trattative per Chalobah e Kalulu non decollano: se non arriverà l'ok entro domattina, i nerazzurri punteranno su Schuurs

28-08-2023 20:42

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sta diventando una sorta di sceneggiato televisivo, di quelli che andavano in onda negli anni ’80: finale che appare scontato, ma che non arriva mai. Vero che la dead-line dell’1 settembre si avvicina, eppure Pavard oggi si è allenato con il Bayern Monaco, e non è ancora approdato all’Inter.

Pavard torna ad allenarsi con il Bayern

Questa mattina, infatti, all’interno del comunicato con il quale il Bayern Monaco ha annunciato il ritorno agli allenamenti di Manuel Neuer dopo 8 mesi, il club bavarese ha reso noto che nella giornata di oggi anche Benjamin Pavard ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra e ha risolto i suoi problemi alla schiena. Il che ovviamente non vuol dire che il giocatore sia stato tolto dal mercato: il difensore è in attesa degli sviluppi della trattativa, la quale cosa (stando alle notizie dei giorni scorsi) gli avrebbe procurato anche uno stato di forte stress.

Chalobah o Kalulu, altrimenti fumata nera

Il problema è nel sostituto: il Bayern aveva messo nel mirino Chalobah del Chelsea, ora secondo Rmc Sport ci sarebbe anche l’ipotesi Kalulu del Milan, anche se i rossoneri non sarebbero disposti a cederlo. I bavaresi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre il nome di Chalobah non convince del tutto Tuchel. “Sono fiducioso che riusciremo a trovare una soluzione per Pavard in questa sessione di mercato – ha detto l’ad del Bayern Monaco, Dreesen, in conferenza stampa – mancano ancora un paio di giorni”.

Inter, pronto il sostituto: è Schuurs del Torino

Il dirigente ha giustificato le assenze di Pavard dagli ultimi allenamenti (dolori a schiena e stomaco), ma l’ultima casella deve ancora andare a posto: i nerazzurri intanto aspettano oggi il via libera da Monaco. In tal caso sarebbero pronti ad accogliere il francese già domani per le visite mediche. In caso contrario sarà necessario virare su un altro obiettivo, che avrebbe il nome di Perr Schuurs, olandese del Torino da tempo nei pensieri della dirigenza interista e comunque gradito a Simone Inzaghi. Se domani mattina non arriveranno buone notizie dalla Baviera, si andrà a bussare alla porta del Torino.

Matthaus: per Pavard non è un upgrade

Sulla trattativa è intervenuto anche un doppio ex, Lothar Matthaus. Dodici stagioni al Bayern e quattro all’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Deutschland: “La dirigenza del Bayern aveva promesso a Pavard di lasciarlo libero, adesso però sono cambiati gli uomini e quindi anche le situazioni. Capisco che ci stia rimanendo male, ma d’altro canto è sempre stato super professionale. Quello che non capisco è perché si sia fatto partire Stanisic. L’Inter viene da una finale di Champions, ma non credo che per lui si possa parlare di un upgrade nel passaggio da Monaco a Milano. Io penso che Pavard voglia tornare a giocare come centrale, anche in vista dell’Europeo“.