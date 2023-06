Torino: Schuurs, contro l'Inter l'ultima in granata?

Il difensore ha disputato una grande stagione facendo dimenticare ai tifosi Bremer. Ora ha tante offerte dall'estero

03-06-2023 09:24

Quella contro l’Inter, oggi alle 18:30, potrebbe essere l’ultima con la maglia del Torino per Perr Schuurs, difensore che ha fatto dimenticare ai tifosi Bremer con una grande stagione. Come scrive La Stampa, il centrale piacere soprattutto in Premier League, con il Liverpool a guidare questa pattuglia.

Recentemente, il suo agente Gardi così ha parlato: “È molto felice a Torino e ha un contratto lungo, ma ha fatto una grande stagione e ci sono tantissimi club interessati a lui. Alla fine del campionato dovremo parlare con la società per trovare una soluzione che sia positiva per tutti, può essere un’opzione da valutare già la prossima estate”.