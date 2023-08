Al-Nassr in Champions, Brozovic segna gol decisivo, Cr7 una furia contro l’arbitro

Clamorosa vittoria in rimonta dell'Al-Nassr ai danni dell'Al-Ahli Dubai e qualificazione alla Champions asiatica: primo sigillo per Brozovic, CR7 nervoso

23-08-2023 10:11

Al termine di una rimonta clamorosa e di un finale di partita pirotecnico, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha conquistato l’accesso alla fase a gironi della Champions League asiatica. Contro l’Al-Ahli Dubai è finita 4-2, ma fino all’88’ gli avversari erano avanti 2-1. C’è anche la firma dell’ex Inter Brozovic sul successo dei gialloblù, mentre CR7, a secco di gol, ha perso la testa a fine primo tempo.

Rimonta pazzesca: l’Al-Nassr approda in Champions

Gara da dentro o fuori, quella del playoff. Troppo importante per gettare la spugna. Anche quando ormai l’eliminazione sembrava dietro l’angolo. Minuto 88: l’Al-Ahli Dubai conduce per 2-1 grazie alla doppietta di Al Ghassani ed è pronto a festeggiare l’accesso alla manifestazione più importante. Al-Ghanam ristabilisce il risultato di parità pochi istanti prima del 90′, poi nel recupero la partita s’infiamma. Al 95′ Talisca, che già aveva segnato il primo gol dell’Al-Nassr firma la rete del sorpasso, quindi chiude i conti Marcelo Brozovic.

La prima volta di Brozovic ed è un gol pesantissimo

Il primo sigillo del centrocampista croato vale la qualificazione alla Champions League asiatica. Dunque, un gol – quello del poker – di assoluta importanza per l’ex faro della mediana dell’Inter, che, dopo un lungo tira e molla, ha ceduto alle lusinghe da mille e una notte dell’Arabia Saudita. Ora dovrà aiutare la squadra in campionato, visto che l’Al-Nassr, reduce comunque dal successo nell’Arab Club Champions Cup (la Coppa dei Campioni araba per club), ha subito due sconfitte su due ed è ancora fermo a quota zero punti.

Cristiano Ronaldo sempre più nervoso: ecco che cosa è successo

L’Al-Nassr ne ha fatti quattro, ma Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta. Sarà forse perché Leo Messi negli Stati Uniti sta facendo furore con l’Inter Miami o perché l’arbitro non gli ha concesso due rigori che riteneva netti, fatto sta che il lusitano ha perso la testa a fine primo tempo. Alla terna arbitrale ha urlato “Svegliatevi!”, poi ha allontanato in malo modo un tifoso probabilmente solo intenzionato a scattare un selfie con lui. L’ex Juventus, Manchester United e Real Madrid, decisivo in Arab Cup con la doppietta all’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic, dimostra di avere i nervi a fior di pelle quando non riesce a trovare la via del gol.