Il primo si laurea giocatore con più presenze "all time" con la maglia della propria nazionale, superando il kuwaitiano Al Mutawa. La Pulce sigla il gol in carriera numero 800

24-03-2023 12:16

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non finiscono di bruciare ogni tipo di record. Quanto meno, nelle ultime ore, con la maglia delle rispettive nazionali. Certo, gli impegni non erano esattamente improbi: l’ex Juve, col suo Portogallo, ha affrontato il Liechtenstein nella prima gara del percorso di qualificazione a Euro 2024. L’argentino, fresco del titolo di Campione dl Mondo, ha giocato in amichevole contro Panama, prima apparizione della Seleccion del ct Lionel Scaloni dopo aver sollevato la coppa iridata al cielo di Doha.

Il record di Cristiano Ronaldo col Portogallo…

CR7, oggi all’Al Nassr, è andato a segno con una doppietta (prima rete del 3-0 su calcio di rigore, seconda personale su terrificante fendente sotto la traversa su punizione dal limite). Ma non è per i gol (120 coi lusitani) che la partita di ieri – la prima del nuovo commissario tecnico dei portoghesi, lo spagnolo ex Belgio Roberto Martinez – è entrata nella storia, ma per aver raggiunto la presenza numero 197 in nazionale, issandosi al primo posto all time di tutto il mondo, in questo particolare conteggio. Superato il kuwaitiano Bader Al Mutawa (che resta a quota 196).

…E quello di Messi con l’Argentina, ma che vale per la sua carriera

Ma c’è anche Lionel Messi, si diceva: al cospetto di un’accoglienza come solo il popolo argentino può riservare allo stadio Monumental (quello del River Plate), Leo ha chiuso le marcature andando a segno per il definitivo 2-0 su Panama: all’88’, calcio di punizione mancino imparabile, che vale il gol numero 800 in carriera su 1017 partite disputate.

Messi tra selfie e calcioni

Per Messi, tanti selfie e autografi richiestigli a margine della partita direttamente dai giocatori panamensi i quali, però, in campo non si sono affatto risparmiati nel trattamento, rifilandogli spesso e volentieri dolorosi calcioni.