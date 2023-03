PSG, il futuro di Messi è sempre più americano

Il rinnovo sembra sempre più difficile e tornare a Barcellona pare impossibile.

14-03-2023 11:19

Il contratto di Messi con il PSG scade a giugno. Sembrava certo, soprattutto dopo la vittoria del Mondiale, la permanenza a Parigi della Pulce almeno per un altro anno ma, nelle ultime settimane, tutto è cambiato. L’eliminazione dalla Champions League, agli ottavi di finale, per mano del Bayern Monaco, ha “invitato” la società parigina a cambiare i piani per il futuro.

Ed ecco che Messi, salvo imprevisti, non resterà a Parigi anche per la prossima stagione. Un suo ritorno al Barcellona (invocato dal popolo blaugrana) pare impossibile per questioni prettamente economiche. La soluzione più probabile, al momento, riguarda un suo approdo in MLS, magari all’Inter Miami. Verrebbe accolto a braccia aperte e renderebbe il massimo campionato americano decisamente più prestigioso.