Ronaldo, errore indolore: Juventus in finale. Milan eliminato

Juventus e Milan pareggiano per 0-0 all’Allianz Stadium nella prima partita post pandemia giocata in Italia. I bianconeri si qualificano per la finale di Coppa Italia grazie all’1-1 maturato nella partita d’andata a San Siro: dopo un buon primo tempo, la squadra di Sarri si spegne nella ripresa nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Rebic, ma ottiene comunque il pass per la finale che si giocherà all’Olimpico il 17 giugno.

Serata storta per Cristiano Ronaldo, che sbaglia un rigore nel primo tempo. Il Milan parte male ma cresce alla distanza nonostante l’uomo in meno, anche se crea pochi pericoli dalle parti di Buffon.

LA PARTITA

Partenza aggressiva della Juve, che fa la partita di fronte a un Milan decisamente imballato nel primo tempo. Douglas Costa si fa subito vedere con un diagonale di poco a lato, ci provano anche De Ligt di testa e Dybala su punizione, ma peccano di precisione. La squadra di Sarri si muove a un ritmo superiore rispetto al Diavolo, ed esercita un pressing asfissiante nei confronti degli ospiti.

Il match subisce uno scossone intorno al quarto d’ora: al 14′ il Var segnala ad Orsato un tocco di gomito di Conti nell’area di rigore meneghina, l’arbitro di Schio dopo aver consultato il monitor assegna un penalty in favore dei campioni d’Italia. Cristiano Ronaldo però sorprendentemente sbaglia il rigore, spedendo il pallone sul palo, poi sul proseguimento dell’azione Rebic stende Danilo con una brutta entrata, e viene immediatamente espulso.

In undici contro dieci, la Juve attacca a testa bassa. I bianconeri, che mettono in mostra un Bentancur in grande spolvero come mezz’ala, hanno un altro passo, e i meneghini senza più riferimento in attacco si difendono strenuamente, spazzando via il pallone alla cieca. Al 27′ Douglas Costa fa filtrare un traversone basso in area per Ronaldo, che di sinistro spedisce sopra la traversa. Al 30′ Danilo serve in area Matuidi, che impegna da pochi passi Donnarumma, bravo e reattivo nel respingere. Al 38′ Ronaldo ci prova con un sinistro a giro ma Donnarumma non ha problemi.

Proteste Milan al 42′, Kjaer va a terra nell’area bianconera dopo un contatto con Bonucci, lascia correre Orsato. Finale di tempo più tranquillo per i rossoneri, che sembrano controllare meglio gli assalti dei padroni di casa. Ma in attacco il Diavolo è inesistente e Pioli dovrà cambiare qualcosa.

Niente cambi nell’intervallo, ad inizio ripresa lampo del Milan con un colpo di testa in tuffo di Calhanoglu su cross di Bonaventura, brivido per Buffon. Pioli al 50′ decide di togliere proprio l’ex Atalanta per inserire una punta di ruolo, Leao.

La Juve tiene il pallino del gioco, ma fatica a trovare varchi nella difesa rossonera, molto compatta ed attenta. Ronaldo e Dybala si trovano poco, e cercano soprattutto l’azione personale.

Sarri decide di dare la scossa ai suoi, e cambia tre giocatori in un colpo solo al 63′: dentro Khedira, Rabiot e Bernardeschi, fuori Pjanic, Matuidi e Douglas Costa. Cambiati due terzi del centrocampo bianconero, Bernardeschi nel tridente con Ronaldo e Dybala.

La Juve continua a faticare nella costruzione del gioco, nonostante la superiorità numerica, ed anzi scopre il fianco ad alcune iniziative dei rossoneri, decisamente più reattivi ed aggressivi rispetto al primo tempo. Al 78′ Kjaer di testa mette fuori di poco sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, risponde poco dopo Dybala con una conclusione dalla distanza deviata in corner da Donnarumma.

Lo 0-0 qualifica la Juve e il Milan deve alzare il baricentro per trovare il gol: nel finale di gara Pioli inserisce Krunic e Colombo (una punta) per Paquetà e Kessie. Poi anche Saelemaekers e Laxalt per Conti e Calabria. Sarri risponde con Cuadrado, dentro per Danilo. Dopo una pericolosa conclusione di Alex Sandro, arriva il triplice fischio: Juve in finale.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 23:02