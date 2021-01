Ronaldo, la polemica è servita: "Non è il migliore"

Record o non record, questo è il dilemma. Nelle ultime ore è montata la polemica, l’ennesima, intorno a Cristiano Ronaldo. Non proprio direttamente coinvolto il fenomeno della Juventus ma i dati suoi gol, il suo record, subito messo in discussione, di miglior marcatore di tutti i tempi, segnato in occasione della rete, decisiva ai fini del risultato finale, contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri. Subito è arrivata la precisazione dall’estero: “Non è record quello di Ronaldo! Bican ha segnato molto di più!”

Ronaldo vs Bican, i cechi in tackle!

Tutti hanno celebrato Ronaldo come il miglior marcatore di tutti i tempi, Cr7 contro il Napoli ha realizzato la propria rete numero 760 in carriera, un gol in più di Joseph Bican, giocatore ceco del secolo scorso a cavallo delle due guerre mondiali, che si era fermato a quota 759. Immediata è arrivata la replica della federcalcio ceca: “Secondo le nostre ricerche statistiche, Joseph Bican ha realizzato ben 821 gol!“.

A dare chiarezza Jaroslav Kolar, capo del comitato per la Storia e la Statistica del calcio: “Abbiamo basato la nostra ricerca sulle statistiche derivanti dai più prestigiosi siti che se ne occupano, sono 805 gol”. Ma non finisce qui perchè da una ulteriore ricerca sono emersi, contra lo statistico, altre 16 reti realizzate da Bican nel ’52 in seconda divisione ceca, totale del conto 821!

La prima polemica, Pelè vs Ronaldo: 1.283 gol!

A inizio anno ci aveva pensato già Pelè a mettere in discussione indirettamente il primato di Ronaldo e dello stesso Bican. Superato da Cr7 dopo il gol all’Udinese, al secondo posto (758 gol del portoghese contro i 757 di O’Rey) il fenomeno brasiliano aveva subito puntualizzato i suoi numeri aggiornando la ‘bio’ nel suo profilo ufficiale di Instagram ovvero 1.283 gol con tanto di scritta ‘Leading Goal Scorer of All Time’, “miglior marcato di tutti i tempi”. Pelè considera anche i gol in gare non ufficiali mentre per la RSSSF in questo momento, al netto di ricalcoli futuri, Ronaldo è in testa con 759 gol, davanti Josef Bican (759), Pelé terzo con 757 reti e poi Romario (743), più staccato l’altra stella in attività, Leo Messi quinto a 715 gol.

SPORTEVAI | 22-01-2021 09:26