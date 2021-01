Cristiano Ronaldo scatenato: nuovo record e messaggio a Inter e Milan

La Juventus conquista la nona Supercoppa Italiana della sua storia, e si riscatta con gli interessi dopo il ko contro l’Inter. Insieme ai bianconeri rialza la testa anche Cristiano Ronaldo, che alla pioggia di critiche seguita al match contro i nerazzurri ha risposto segnando il gol vittoria al Mapei Stadium contro il Napoli, il numero 760 della sua carriera.

“E’ stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo – ha detto dopo il match -. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene”.

CR7 si conferma cecchino infallibile: il cinque volte Pallone d’Oro ha segnato 32 reti nelle ultime 32 presenze con la Juventus in tutte le competizioni. Inoltre ha ribadito di essere un animale da finali: ha segnato nove gol nelle ultime 10 finali disputate con i club, 20 su 31.

La bacheca è sempre più pesante: per lui la Supercoppa Italiana è il 33esimo trofeo conquistato in carriera, senza contare gli allori individuali.

Ronaldo prima di alzare la coppa ha voluto inviare un messaggio anche a Inter e Milan: “Sono molto forti, ma manca ancora molto. Possiamo ancora vincere lo scudetto. Sarà una corsa lunga, ma è possibile”.

OMNISPORT | 20-01-2021 23:50