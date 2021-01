Juventus, Andrea Agnelli: "Dieci anni di fila che vinciamo"

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli sul proprio profilo Twitter ha festeggiato il trionfo in Supercoppa contro il Napoli: “Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo!”.

Così Cristiano Ronaldo, autore di uno dei due gol della vittoria: “E’ stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene”.

Sullo scudetto: “Milan e Inter sono molto forti, ma manca ancora molto. Possiamo ancora vincere lo scudetto. Sarà una corsa lunga, ma è possibile”.

OMNISPORT | 20-01-2021 23:31