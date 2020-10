Ronaldo positivo al Covid: il messaggio di Georgina e di mamma Dolores

Cristiano Ronaldo ha il Coronavirus: emergono dettagli e retroscena sulla positività dell’attaccante della Juventus al Covid-19. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, CR7 e compagni erano costantemente monitorati e negli ultimi sette giorni si erano sottoposti a 6 tamponi: il cinque volte Pallone d’Oro è stato trovato positivo al sesto.

Asintomatico e isolato, Ronaldo ha ricevuto l’affetto e il sostegno di milioni di persone sui social. Tra queste spicca la sua compagna Georgina Rodriguez, che gli ha dedicato una storia con il testo: “Sei la mia ispirazione“.

Anche la mamma del calciatore, Dolore Aveiro, ha spronato CR7: “Dio dà delle grandi battaglie ai grandi guerrieri ed è un’altra guerra che vincerai figlio”.

A incoraggiare Ronaldo anche un tifoso vip come Lapo Elkann: “Sei un Vero Guerriero e sono al tuo fianco in questo momento difficile. Un Grande Abbraccio Amico Mio. Rimettiti presto perché NOI aspettiamo il Ritorno del Re”. Ronaldo salterà sicuramente la sfida contro il Crotone e la prima partita di Champions contro la Dinamo Kiev.

Intanto arriva un’altra brutta notizia per Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta Sky, il centrocampista Aaron Ramsey non sarà a disposizione della Nazionale gallese per la sfida di Nations League contro la Bulgaria: per lui problemi fisici che non sono ancora stati resi noti.

Il giocatore tornerà a Torino, dove sono in programma esami strumentali che chiariranno il tutto. Un altro problema per il Maestro che in attacco deve fare i conti con un Paulo Dybala non certo al meglio dopo i problemi gastrointestinali e la febbre che l’hanno costretto a dare forfait ai due match dell’Argentina.

OMNISPORT | 13-10-2020 19:30