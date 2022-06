Rosberg: "Adesso la Ferrari ha meno pressione addosso”

27-06-2022 12:41

Dopo i primi mesi in cui la Ferrari sembrava poter lottare apertamente per il titolo iridato di F1, le ultime gare hanno evidenziato qualche passaggio a vuoto di troppo con il conseguente ritorno in auge della Red bull che invece, dopo qualche problema iniziale, ha trovato i giusti equilibri.

La Ferrari, complici un po’ di errori e problemi di affidabilità si è ritrovata in questo momento della stagione, ad inseguire una Red Bull che ha dimostrato di essere più concreta rispetto alla rivale.

Della sfida tra il Drink Team e la Rossa, ha voluto dire la sua Nico Rosberg che crede oramai che il Cavallino debba cercare il tutto per tutto per ricucire i punti di svantaggio dalla scuderia anglo-austriaca. Al team di Maranello, Nico Rosberg suggerisce una sorta di All-in, ovvero cercare di vincere tutte le gare.

“In questo momento della stagione, la Ferrari non ha più niente da perdere – ha dichiarato Rosberg a Sky Sports – Quindi deve provarci e vedere cosa può essere massimizzato. Ovviamente è necessario che a Maranello superino i loro problemi di affidabilità, ma ora la pressione è un po’ diminuita. Voglio dire, ad inizio stagione, erano i grandi favoriti, soprattutto dopo le prime due gare, ma ora hanno perso tanto terreno. Quindi non hanno niente da perdere. C’è bisogno di una grande spinta e vediamo cosa saranno in grado di fare”.