Rossi, Cairoli e Bagnaia al Quirinale da Mattarella

08-12-2021 20:05

Una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre al Presidente del CONI Giovanni Malagò erano presenti, tra gli altri, Valentino Rossi e Antonio Cairoli, entrambi freschi di ritiro dall’attività dopo nove titoli mondiali ciascuno, e Francesco Bagnaia.

Mattarella ha sottolineato, come riporta la Gazzetta dello Sport, “il valore sociale, non solo sportivo, del motociclismo, in un 2021 importante per la celebrazione dei 110 anni dal primo motoclub”. Poi si è rivolto a Valentino Rossi: “Un campione capace di attirare l’attenzione di tutto il Paese, sempre con simpatia. E complimenti anche a Cairoli per le sue vittorie in uno sport difficile come il motocross. Voi siete un riferimento per i giovani, e anche per i meno giovani come me!”.

OMNISPORT