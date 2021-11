Rossi: "Mi piacerebbe correre con Lando Norris"

23-11-2021 20:37

Dopo l’addio alla MotoGP, Valentino Rossi adesso deve decidere dove continuare a regalare spettacolo. Il Dottore in passato ha sognato di correre in F1 e l’idea lo stuzzica ancora nonostante l’età avanzata.

A proposito di F1, Lando Norris al termine del Gp di Qatar ha inviato un messaggio a Valentino Rossi prospettandogli un futuro insieme. In un’intervista a Motorsport, il nove volte campione del mondo ha risposto al britannico della McLaren: “Sono sempre in contatto con Lando perchè lui è un mio fan dall’inizio. Lo seguo perchè penso sia un giovane di gran talento, molto divertente e tra l’altro nel Gp di Monza ha avuto l’idea di fare un casco speciale come il mio”.

L’idea di correre con Norris stuzzica e non poco Rossi: “L’anno prossimo con più tempo libero voglio provare ad assistere ad una gara di F1 e nel caso ci fosse una possibilità sarebbe davvero fantastico correre con lui perché lo ritengo un pilota molto veloce. Sarebbe piacevole condividere un’esperienza del genere con Lando e nel caso ci sarà sicuramente da divertirsi”, ha chiosato il Dottore.

