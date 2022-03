Rossonero saluta il Milan ma resta in A, la reazione dei tifosi

04-03-2022 10:21

Mentre sul futuro di Franck Kessie sembrano esserci ancora parecchi dubbi, un altro giocatore del Milan in scadenza di contratto pare aver preso una decisione definitiva circa il suo futuro.

Romagnoli vicino alla Lazio

Parliamo di Alessio Romagnoli, difensore che la dirigenza rossonera avrebbe voluto confermare, ma con uno stipendio e un ruolo di minore importanza rispetto a quello avuto nelle ultime stagioni. Secondo Nicolò Schira, Romagnoli avrebbe ormai deciso di lasciare il Milan e sarebbe vicino a un altro club di serie A.

“È atteso un altro incontro a marzo tra gli agenti di Alessio Romagnoli e la Lazio, che è in testa nella corsa al centrale difensivo. Lui è pronto a lasciare il Milan come parametro zero a fine stagione: le trattative per il prolungamento di contratto sono in stand-by dallo scorso novembre”, ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter, scatenando la reazione dei tifosi rossoneri.

Romagnoli, infatti, non è ben visto da parte della tifoseria rossonera, tuttavia alcuni milanisti ritengono che il centrale avrebbe potuto restare al Milan invece che trasferirsi alla Lazio.

La reazione dei tifosi milanisti

“Ma perché Romagnoli ora che il Milan sta competendo ai vertici ed è in Champions va alla Lazio che non giocherà per lo scudetto e al massimo andrà in Europa League? Soprattutto se il Milan gli ha offerto 3 milioni e la Lazio 3,2”, domanda Catello. “Perché al Milan non è un titolare”, gli risponde RZY.

“Se prendiamo Botman Romagnoli praticamente non giocherebbe quasi mai, perché Botman è integro quindi si fa male poco. Nel caso avresti Kjaer che sarebbe la terza scelta e volendo anche Kalulu. Meglio che parta”, scrive Manu.

“Perché mai Romagnoli dovrebbe restare al Milan a fare il 4° difensore (perché nelle gerarchie di Pioli sarebbe il 4°) prendendo 2.8 milioni (non 3) invece di fare il titolare alla Lazio, squadra che tifa, prendendo 3 milioni?”, aggiunge Cianchetto.

Cuvello, invece, si limita a gioire per la partenza del difensore: “Meglio che vada, così torna nella sua dimensione: gli ottavi posti”.

