Rottura del crociato per Jajalo: operazione riuscita

Era tornato da poco a disposizione, Mato Jajalo. E ora è costretto nuovamente a fermarsi. Non è un infortunio banale, quello rimediato sabato dal centrocampista dell’Udinese, nemmeno convocato per la gara contro l’Atalanta. Anzi, è gravissimo: rottura del crociato.

“Udinese Calcio – si legge sul sito ufficiale bianconero – comunica che in data odierna Mato Jajalo si è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato e del menisco interno del ginocchio sinistro. L’operazione è stata eseguita, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo”.

Jajalo si è fatto male al ginocchio sinistro durante la rifinitura di due giorni fa in preparazione del match contro l’Atalanta, poi rinviato per pioggia. Era stata Udinese Tv, l’emittente ufficiale del club friulano, a dare per prima la notizia: crociato rotto e svariati mesi di stop.

Come detto, Jajalo era appena rientrato da un infortunio al legamento collaterale del ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi per tre mesi. Uno spezzone di partita 8 giorni fa, in casa della Lazio, e ora l’ennesimo stop. Il più grave.

OMNISPORT | 07-12-2020 21:14