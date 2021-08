Rublev esalta Federer: "Unico in grado di fare un'impresa simile"

Roger Federer continua a stupire i tifosi ma anche i colleghi illustri, come ad esempio Rublev: “Quello che continua a fare sui campi da tennis è incredibile. Sono sicuro di non essere il primo a dire che i quarti di finale raggiunti da Federer a Wimbledon sono qualcosa di inimmaginabile e incredibile. È l’unico in grado di fare un’impresa simile. Ripensandoci, non posso essere troppo sorpreso perché stiamo parlando di Roger Federer”.

Il 23enne russo continua: “Lui ha conquistato così tanti record in carriera, è uno dei più grandi nella storia del tennis. Quello che sta facendo è incredibile. Ancora sta giocando e vincendo partite dopo un’operazione così complessa e nemmeno ha avuto tanti tornei per prepararsi al meglio. Cioè, da quando si è fermato in Australia più di un anno fa, se non ricordo male ha giocato a Doha, al Roland Garros e poi ha fatto quarti di finale a Wimbledon” .

OMNISPORT | 13-08-2021 12:24