Rudi Garcia chiama Pjanic all'Al-Nassr

29-08-2022 16:38

La coppia formata da Rudi Garcia e Miralem Pjanic presto potrebbe ricomporsi. Secondo la trasmissione radiofonica iberica Tiempo de Juego, sul centrocampista ex Juventus ci sarebbe l’Al-Nassr. La squadra saudita è allenata da qualche mese proprio da Garcia, che ha già allenato il bosniaco negli anni della Roma, dal 2013 ad inizio 2016. Rientrato al Barcellona dopo l’esperienza turca del Besiktas, Pjanic ha fin qui collezionato tre panchine, senza mai scendere in campo. Dopo aver lasciato la Juventus nel 2020, Pjanic sembra non essere più in grado di tornare ai livelli di Torino, con prestazioni sottotono e mai decisive.

