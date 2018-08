Rugani-Chelsea sempre più in bilico

Daniele Rugani è sempre più vicino ad essere confermato alla Juventus, con il trasferimento al Chelsea destinato a saltare.

Lo ha affermato Davide Torchia, agente del difensore toscano che ha parlato del suo assistito ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. "Maurizio Sarri ha provato a portare Rugani al Napoli per tre anni – ha ricordato il procuratore -. Ora che è al Chelsea lo vuole ancora ed è stata formulata una richiesta".

"Siamo passati dal leggere di valutazioni da 100 milioni a mettere in dubbio che i londinesi siano interessati a lui. Il prezzo fissato per il suo cartellino è alto, ma la Juventus ha sempre ribadito che il ragazzo è incedibile. Vendendo Caldara e non lui nell'operazione Higuain ha solo dimostrato la propria coerenza", ha aggiunto Torchia.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 22:35