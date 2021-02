Rugby, 6 Nations: i convocati di Smith per l'Irlanda

Archiviati i due ko consecutivi contro Francia e Inghilterra, l’Italia guarda al terzo incontro di SIX Nations contro l’Irlanda che si giocherà tra due settimane.

Non ci sono grandi esclusi o clamorose novità tra i convocati di mister Franco Smith che conferma sia Andrea Lovotti che Pierre Bruno, convocati in extremis alla vigilia della sfida di Twickenham per coprire gli infortuni subiti dagli azzurri.

Sono nel gruppo, ma le loro condizioni andranno valutate, anche Michele Lamaro, uscito al minuto 44’ con l’Inghilterra e che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, e Danilo Fischetti, uscito al minuto 53’ in seguito a uno scontro di gioco riportando un trauma contusivo alla spalla sinistra.

Torna invece tra i disponibili Marco Zanon che aveva saltato la sfida con l’Inghilterra per un infortunio muscolare alla gamba destra subito a inizio ripresa nel match contro la Francia.

ITALIA – CONVOCATI

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 44 caps)

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 34 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 4 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)

Riccardo FAVRETTO (Mogliano Rugby 1969, esordiente)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 13 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 13 caps)

Terze Linee

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 4 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 26 caps)

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 30 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 21 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 43 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 61 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 49 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 2 caps)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 3 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 10 caps)

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 5 caps)

OMNISPORT | 17-02-2021 12:53