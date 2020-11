Rugby, cancellato il match Italia-Isole Fiji

La Federazione Italiana Rugby informa che il Cattolica Test Match Italia v Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre alle ore 13.45 allo Stadio “Del Conero” di Ancona e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da COVID-19 all’interno del raduno della Nazionale figiana, con ventinove casi di positività registrati.

La Nazionale Italiana Maschile rimane in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia.

FIR augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al Covid-19. Resta in fase di monitoraggio la possibile partecipazione di Fiji alle rimanenti partite della Autumn Nations Cup.

OMNISPORT | 17-11-2020 19:54