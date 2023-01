Rugby, Crowley dirama le convocazioni per il Sei Nazioni

Il CT dell'Italia ha convocato 33 giocatori per i primi due impegni, contro Francia in casa e Inghilterra fuori.

28-01-2023 15:21

L’Italia è pronta per cominciare l’avventura nel Sei Nazioni, Kieran Crowley ha difatti ufficializzato la lista dei convocati per il raduno di Verona (in programma da lunedì) che rifinirà la preparazione dei due match contro Francia e Inghilterra.

Il primo obiettivo da mettere nel primo è la sfida ai detentori del trofeo, i cugini transalpini: “Abbiamo avuto una buona settimana di lavoro a Verona e messo le basi del lavoro in vista del Sei Nazioni 2023. Pensiamo step by step: il nostro focus va adesso sul presente, si chiama Francia. Confidiamo nei nostri mezzi: proseguiamo sulla nostra strada con l’obiettivo di continuare a costruire qualcosa di importante”.

Questa la lista dei convocati azzurri per le partite contro Francia e Inghilterra:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 15 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 21 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

Luca MORISI (London Irish, 39 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)

E’ stato sfoltito il drappello delle prime linee, con Mirco Spagnolo e Matteo Nocera riconsegnati rispettivamente al Petrarca e alle Zebre, mentre in seconda linea potranno sfruttare le assenze di Marco Fuser e di Andrea Zambonin Edoardo Iachizzi e Riccardo Favretto: Paolo Garbisi dovrebbe infine essere tra gli abili e arruolati a Twickenham il 12 febbraio.