Rugby, Di Giandomenico non è più l'allenatore delle Azzurre

05-12-2022 21:14

Dopo lo storico quarto di finale conquistato al Mondiale in Nuova Zelanda, si separano le strade del CT Di Giandomenico e delle Azzurre: “È imprescindibile ringraziare anche in questa occasione le persone che mi hanno sostenuto in questo lungo percorso: la Federazione, in primo luogo per la fiducia e poi per il costante supporto, gli staff con cui ho avuto il piacere di collaborare, i club che hanno sempre collaborato e le ragazze, le principali protagoniste di questo progetto sportivo“.

Il classe 1975, che proseguirà il compito di formatore di allenatori e allenatrici intrapreso da sei anni a questa parte, vanta il fiore all’occhiello del secondo posto (tre vittotie, un pareggio e una sconfitta) nel Sei Nazioni 2019: “Abbiamo condiviso un percorso che ha contribuito profondamente alla mia formazione. La costruzione dei rapporti, in qualsiasi ambito professionale e umano, aiuta a sviluppare la facoltà di scegliere a cosa pensare, per orientare le azioni assecondando gli obiettivi. Porterò con me questi insegnamenti nello svolgimento dei futuri incarichi e custodirò intimamente le emozioni vissute“.