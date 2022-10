Rugby femminile, Mondiali 2022: si chiude la fase a gironi

20-10-2022 10:14

Terza e ultima giornata della fase a gironi della Rugby World Cup femminile che si sta disputando in Nuova Zelanda e tra Whangarei e Auckland.

Tra sabato e domenica notte ultimi match in programma in cui le nazionali si giocano gli ultimi posti ai playoff e gli abbinamenti ai quarti di finale, fondamentali per capire le speranze di andare avanti nel torneo.

Nel girone A, Australia e Galles che sono le due formazioni che seguono l’inarrivabile Nuova Zelanda, si giocano il secondo posto, che darebbe la certezza di qualificazione. Sempre nella poole A, la Nuova Zelanda trova la Scozia. Sulla carta una vittoria scozzese varrebbe i playoff per i britannici, ma da quello visto fino adesso, le Black Ferns sono troppo forti e difficilmente perderanno. Il sabato notte si chiude con Francia-Fiji, con le transalpine favorite.

L’Italia invece affronta il Giappone. La qualificazione ai playoff per le azzurre passa proprio attraverso questa sfida: in caso di vittoria con bonus ci sarebbe la certezza del secondo posto, mentre un eventuale ko rischierebbe di escludere l’Italia, o comunque qualificarla come terza, con un quarto di finale proibitivo.

La seconda sfida della pool B, vede il Canada affrontare gli USA mentre nella poole C l’Inghilterra troverà il Sudafrica con le britanniche troppo forti e che vorranno garantirsi il primo posto del girone.