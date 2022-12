Rugby, Gatland si riappropria del Galles

14-12-2022 18:02

Il neozelandese Warren Gatland ritorna sulla panchina del Galles, diretto dal 2007 al 2019: alla guida dei Dragoni ha vinto in quattro circostanza il Sei Nazioni.

Queste le dichiarazioni principali nella conferenza di presentazione: “Ci concentreremo prima sul Sei Nazioni, poi sulla Coppa del Mondo. Stiamo valutando i programmi di lavoro per riprendere la marcia dopo l’ultimo periodo negativo, serve lavorare e farlo al massimo; assieme ai miei collaboratori cercherò di capire se e come integrare nel lavoro i quadri tecnici della gestione Pivac. L’esordio contro l’Irlanda sarà infuocato, sono la squadra numero 1 al mondo: hanno la pressione tutta su di loro, fare bene ci permetterebbe di coltivare amizioni da vertice. Andy Farrell per me è il candidato a guidare i British & Lions nel 2025”.